Burhaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

(BALIKESİR) - Burhaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla kutlandı.

Burhaniye'de örgütler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışam Günü dolayısıyla marşlar eşliğinde yürüdü.

Belediye Başkan Ali Kemal Deveciler'in de katıldığı 1 Mayıs kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin içinde bulunduğu Burhaniye Demokrasi Bileşenleri katılımıyla gerçekleştirildi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Mali Sekreteri Uğur Mamuk ve Eğitim-Sen Burhaniye Baş Temsilcisi Bahar Sayar tarafından 1 Mayıs basın bildirisi okundu.

Başkan Deveciler ise "Alın teriyle, emeğiyle çok zor şartlar altında ekmeğini kazanan ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Yaşasın emek, yaşasın dayanışma, yaşasın 1 Mayıs" diye konuştu.