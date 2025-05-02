Burhaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Burhaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, emekçilerin önemine vurgu yaptı.

02.05.2025 09:43  Güncelleme: 11:02
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(BALIKESİR) - Burhaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla kutlandı.

Burhaniye'de örgütler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışam Günü dolayısıyla marşlar eşliğinde yürüdü.

Belediye Başkan Ali Kemal Deveciler'in de katıldığı 1 Mayıs kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin içinde bulunduğu Burhaniye Demokrasi Bileşenleri katılımıyla gerçekleştirildi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Mali Sekreteri Uğur Mamuk ve Eğitim-Sen Burhaniye Baş Temsilcisi Bahar Sayar tarafından 1 Mayıs basın bildirisi okundu.

Başkan Deveciler ise "Alın teriyle, emeğiyle çok zor şartlar altında ekmeğini kazanan ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Yaşasın emek, yaşasın dayanışma, yaşasın 1 Mayıs" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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