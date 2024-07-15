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Burhaniye de 15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin mezarı başında anıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edilirken, 15 Temmuz Şehidi Özel Hareket Polisi Mustafa Serin için de mezarı başında dualar yapıldı. Mustafa Serin'in Börülceköy Mezarlığındaki kabri ziyaret edilirken, dualar yapıldı ve kabrine karanfiller kondu.

15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin için Börülceköy Mezarlığında yapılan törene Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Belediye Başkan vekili Tarık Erdil, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, daire müdürleri ve Müftü Mustafa Ali Işık katıldı. Törende, Müftü Mustafa Ali Işık dua yaparken, şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Şehit mezarına karanfil bırakan mezarlık görevlisi Cemalettin Özdemir, "Biz zaten günlük olarak mezarlıklarımıza özen gösteriyoruz. Günlük bakımlarını yapıyoruz. Ama, bizim için şehitlerin ayrı bir yeri var. Günlük bakımlarını her gün düzenli olarak yapıyoruz ve temizliyoruz. Şehitlerimize biraz daha özen gösteriyoruz. Bizim için onların yeri bambaşka" diye konuştu.