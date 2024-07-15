Burhaniye'de 15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burhaniye'de 15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin Mezarı Başında Anıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edilirken, 15 Temmuz Şehidi Özel Hareket Polisi Mustafa Serin için de mezarı başında dualar yapıldı. Mustafa Serin'in Börülceköy Mezarlığındaki kabri ziyaret edilirken, dualar yapıldı ve kabrine karanfiller kondu. Törende, Müftü Mustafa Ali Işık dua yaparken, şehidin mezarına karanfiller bırakıldı.

15.07.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye de 15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin mezarı başında anıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edilirken, 15 Temmuz Şehidi Özel Hareket Polisi Mustafa Serin için de mezarı başında dualar yapıldı. Mustafa Serin'in Börülceköy Mezarlığındaki kabri ziyaret edilirken, dualar yapıldı ve kabrine karanfiller kondu.

15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin için Börülceköy Mezarlığında yapılan törene Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Belediye Başkan vekili Tarık Erdil, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, daire müdürleri ve Müftü Mustafa Ali Işık katıldı. Törende, Müftü Mustafa Ali Işık dua yaparken, şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Şehit mezarına karanfil bırakan mezarlık görevlisi Cemalettin Özdemir, "Biz zaten günlük olarak mezarlıklarımıza özen gösteriyoruz. Günlük bakımlarını yapıyoruz. Ama, bizim için şehitlerin ayrı bir yeri var. Günlük bakımlarını her gün düzenli olarak yapıyoruz ve temizliyoruz. Şehitlerimize biraz daha özen gösteriyoruz. Bizim için onların yeri bambaşka" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Serin, Demokrasi, Balıkesir, 15 Temmuz, Burhaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de 15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:47:04. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye'de 15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement