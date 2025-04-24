Burhaniye'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan'ı düzenlediği etkinliklerle kutladı. Öğrencilerin etkinlikler kapsamında hazırladığı gösteriler, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Burhaniye'de 23 Nisan dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Kutlama etkinlikleri, çelenk töreni ile başladı. Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağının göndere çekilmesi sürdü. Ardından etkinlikler 8 Eylül Stadı'nda devam etti.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Ayten Tuna, Tamer Midilli, Ahmet Demir, Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakan Dereli, İlçe Cezaevi Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Engin Demir, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, BUBYO Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı tören programı, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle göz doldurdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirlerin okunması; halk oyunları, müzikli dans, ritim ve cimnastik gösterileri ile süren programda, ilçe genelindeki okullardan birçok öğrenci özenle hazırlanan gösterilerini sunarak, Burhaniye'de bayram coşkusunu yaşattı.

Gösterilerin son bulmasıyla "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının anlam ve önemi" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye İlçe Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya verdi.

23 Nisan etkinlikleri, Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen "23 Nisan Şenlikleri" ile devam etti.