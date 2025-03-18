Burhaniye'de Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılı Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılı Etkinliklerle Kutlandı

Burhaniye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu,sinevizyon gösterimi yapıldı, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

18.03.2025 16:22
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(BALIKESİR)- Burhaniye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu,sinevizyon gösterimi yapıldı, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı Burhaniye'de yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ünal Bayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli,  İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan'ın  Geriş ve Börezli Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyareti ile başladı.

Program, saat 10.40'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla devam etti. Düzenlenen çelenk sunma töreninde, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Garnizon Komutanı Vekili İstihbarat Yarbay Yusuf Parmaksızoğlu, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berkay Şahingöz, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ünal Bayhan, şehit yakınları ve gaziler, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Tamer Midilli ve Ayten Tuna, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Belediye Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt ve Esra Ersoy, siyasi parti üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar törende hazır bulundu. Kaymakamlık, İlçe Garnizon Komutanlığı ve Burhaniye Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasından ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde, Burhaniye Hasan Akın Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda ise İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Çanakkale zaferini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından yapılan Çanakkale Destanı Oratoryosu, koro ve günün önemli olaylarını içeren canlandırmaların ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü için ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

"Çanakkale Ruhu" konulu resim yarışmasında dereceye giren Ahmet Onur Ayan, Beril Su Korkmaz, Elvin Kumkumoğlu'na ödüllerini Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler takdim etti.

"Çanakkale Savaşları'nın 110. Yıl Dönümü" resim yarışmasında dereceye giren Rahime Sima Budak, Nisanur Terzioğlu, Sıla Özdemir'e ödüllerini Kaymakam İlyas Memiş takdim etti.

Şiir yarışmasında dereceye giren Cansu Doğa Kılıç, Sabri Korkak, Ela Çelik'e ödüllerini Burhaniye İlçe Garnizon Komutanı Vekili İstihbarat Yarbay Yusuf Parmaksızoğlu takdim etti.

Kaynak: ANKA

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