Burhaniye'de İŞKUR Hizmet Noktası Açıldı

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu Balıkesir İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile "İŞKUR Hizmet Noktası" hayata geçirildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Hizmet Noktasındaki görevli arkadaşımız, iş arayanların kaydını alacak veya güncelleyecek. Profile uygun açık işler sorgulanabilecek. İş başvuruları alınarak başvurular takip edilebilecek" dedi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in seçim vaatlerinden biri olan istihdam ofisi hizmete açıldı. Protokol gereğince 14.04.2025 tarihinden itibaren İŞKUR adına, iş arayanların kayıt işlemlerine, hızlı ve güncel yönlendirmeler yapmak, işveren personel taleplerinin alınması, işsizlik maaşı girişleri gibi işlemlerin yapılarak hizmet sunulması için "İŞKUR Hizmet Noktası" hayata geçirildi.

"İşveren ile iş arayan arasında köprü olacak"

Belediye binası içerisinde faaliyetlerine başlayan İŞKUR hizmet noktası ile ilgili konuşan Başkan Ali Kemal Deveciler, "Hizmet Noktasındaki görevli arkadaşımız, iş arayanların kaydını alacak veya güncelleyecek. Profile uygun açık işler sorgulanabilecek. İş başvuruları alınarak başvurular takip edilebilecek. İş gücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek, işsizlik maaşı gibi işlemler yapılabilecek. Vatandaşlarımız artık ilçe dışındaki İŞKUR hizmet noktasına gitmek zorunda kalmadan hizmetlerini kolaylıkla alabilecekler. Ayrıca özel sektörde ihtiyaç duyulan personellerin iş gücü talepleri incelerek, işverenin aradığı niteliklere uygun kişilerle istihdam sağlanarak, işveren ile iş arayan arasında köprü olacak" dedi.