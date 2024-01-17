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Burhaniye'de Sağanak ve Lodos Sonrası Ören Plajı Temizleniyor - Son Dakika
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Burhaniye'de Sağanak ve Lodos Sonrası Ören Plajı Temizleniyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli lodos sonrası Ören Plajı'na dalgaların biriktirdiği ağaç parçaları, yosun ve diğer atıklar temizlenmeye başlandı. Burhaniye Belediyesi ekipleri, traktör ve iş makineleriyle odun ve diğer atıkları toplayarak katı atık toplama depolarına götürüyor. Toplanan odunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Burhaniye\'de Sağanak ve Lodos Sonrası Ören Plajı Temizleniyor
17.01.2024 - 11:49,
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli lodos sonrası Ören Plajı'na dalgaların biriktirdiği ağaç parçaları, yosun ve diğer atıklar temizlenmeye başlandı.

İlçede dün etkili olan sağanak ve lodosla yükselen dalgaların sahile sürüklediği ağaç parçaları ve diğer çöpler, plajı kapladı.

Burhaniye Belediyesine bağlı ekipler, traktör ve iş makineleriyle odun ve diğer atıkları kamyonlara yükleyip katı atık toplama depolarına götürüyor.

Ekiplerce toplanan odunların ihtiyaç sahiplerine verileceği öğrenildi.

Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Başkanı Salih Adıyaman, AA muhabirine, 100 tondan fazla atığın sahilde biriktiğini söyledi.

Sahilde temizliğe başladıklarını belirten Adıyaman, "Plajlarımızı en kısa zamanda eski haline kavuşturmak için yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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