Burhaniye Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

(BALIKESİR) - Burhaniye, Kurban Bayramı tatilinde ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelenleri ağırlıyor. Burhaniye Belediyesi ekipleri de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Mavi bayraklı plajları, temiz ve düzenli sahil şeridi, doğayla iç içe dinlenme alanları ve her kesime hitap eden tatil imkanlarıyla Burhaniye, bu bayramda da en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından biri oldu. Turizm hareketliliği yalnızca sahil ve tatil bölgelerinde değil, ilçe merkezinde de yoğun şekilde hissedildi. Konaklama tesislerinden yeme-içme sektörüne kadar ilçe genelinde birçok alanda hareketlilik yaşandı.

Bayram süresince ilçede ziyaretçi akını yaşanırken, Burhaniye Belediyesi ekipleri hizmetlerini sahada kesintisiz sürdürdü. Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri'nin 24 saat hizmet verdiği, park ve bahçelerden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda görev yapan ekipler, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarını sahada takip eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve temiz bir bayram tatili geçirebilmesi için gece gündüz sahadaydık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu nice bayramlar diliyorum. Burhaniye'miz doğasıyla, sahilleriyle ve insanıyla turizm açısından fark yaratan bir ilçe. 'Değişen ve Gelişen Burhaniye' vizyonumuzla bu güzelliklerimizi koruyarak ilçemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.