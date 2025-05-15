Burkin Kasabası'nda İsrail Ordusu Baskınları - Son Dakika
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Burkin Kasabası'nda İsrail Ordusu Baskınları

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Burkin kasabasında evlere baskın düzenleyip yıkım yapıyor.

15.05.2025 18:36
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Burkin kasabasında yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun evlerine baskın düzenleyip aramalar yaptığını ve geride yıkım bıraktığını söyledi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit ilinin batısındaki Burkin kasabası sakinleri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun kasabayı her yönden kuşattığını ve girişleri askeri kontrol noktalarıyla kapattığını dile getirdi.

Kasaba sakinleri, İsrail ordusunun, kasaba genelinde büyük askeri güçleri konuşlandırdığını, evlere tek tek baskın düzenlediğini, arama yaptığını, içindeki eşyalara zarar verdiğini ve bölge sakinlerine yönelik saha sorgulaması yaptığını kaydetti.

Burkin sakinleri ayrıca İsrail askeri buldozerlerinin, kasabanın kuzeyindeki tarım arazilerini kazıyarak tahrip etmeye başladığına dikkati çekti.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bugün X hesabından yaptığı açıklamada, işgal altında tuttukları Batı Şeria'nın 19 aydır Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılarda yaptıkları gibi yerle bir edilmesini istemişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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