Burkina Faso'dan BM Koordinatörüne 'İstenmeyen Kişi' İlanı - Son Dakika
Burkina Faso'dan BM Koordinatörüne 'İstenmeyen Kişi' İlanı

18.08.2025 20:10
Hükümet, BM raporunu temelsiz buldu ve koordinatör Smereczniak'ı güvenilir olarak görmedi.

Burkina Faso hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan çocuk hakları ihlali iddialarına ilişkin raporda görev alan BM Burkina Faso Ülke Koordinatörü Carol Flore Smereczniak'ı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, BM ülke Koordinatörü Smereczniak'ın eş başkanlık yaptığı görev gücü tarafından hazırlanan raporun, çocuklara karşı ciddi ihlaller olduğu iddialarını içerdiği bildirildi.

Söz konusu raporda, Burkina Faso güvenlik güçleri ile teröristlerin aynı kategoride değerlendirildiği ve güvenlik güçlerine yönelik temelsiz ifadelere yer verildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca iddiaları destekleyecek herhangi bir soruşturma raporu veya mahkeme kararına dayanılmadığı aktarıldı.

BM'nin "Burkina Faso'da Çocuklar ve Silahlı Çatışma" başlıklı raporun hazırlanmasında, Burkina Faso hükümetinin ve ilgili makamların hiçbir şekilde konuya dahil edilmediği, sonuçları hakkında bilgilendirilmediği belirtilen açıklamada, "Bu, Burkina Faso makamları ve kurumlarına yönelik duyulan saygısızlık ve öfkedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyine sunulan raporun, nesnel kaynak, kanıt veya gerekçeden yoksun olduğu ve ciddi ve yanlış bilgiler içerdiği kaydedildi.

Hükümetin, bu nedenle BM Burkina Faso Ülke Koordinatörü Smereczniak'ı artık "güvenilir bir muhatap" olarak görmediği vurgulandı.

BM'ye bağlılığına vurgu yapan hükümet, samimi şekilde görev yapan BM temsilcileri ve ülke ekipleriyle işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

18:56
