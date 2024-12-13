Bursa Adalet Sarayı\'nda Silahlı Kavga

Bursa Adalet Sarayında silahlı kavgayla ilgili davanın duruşmasında 2 sanığın hayatını kaybettiği, 2 jandarmanın yaralandığı olaya ilişkin yayın yasağı konuldu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunuldu.
Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliğince talebin kabulüne karar verildi.
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