Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi - Son Dakika
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Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi

Bursa, Balıkesir ve Bilecik\'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi

Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar okundu. Cemaate kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Balıkesir'de Zağnospaşa Camisi'nde yoğun ilgi gören programda vatandaşlara kandil şekeri, meyve suyu ve lokum ikram edildi. Bilecik'te ise Kayıboyu Camisi başta olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarda ilahiler okundu ve dualar edildi. İl Müftüsü Ali Erhun, vaazında üç ayların ikincisi olan Şaban ayında olduklarını belirterek, bu ayların manevi iklimi teneffüs etmek ve kulluk şuurunu artırmak için önemli olduğunu vurguladı.

24.02.2024 21:19
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Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

Yatsı namaz sonrası cemaate kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'de tarihi Zağnospaşa Camisi'ndeki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin okunup duaların edildiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiye gelenlere kandil şekeri, meyve suyu ve lokum ikram edildi.

Bilecik

İl Müftülüğünce Kayıboyu Camisi başta olmak üzere birçok camide programlar düzenlendi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, dualar edildi.

İl Müftüsü Ali Erhun, yatsı namazı öncesi verdiği vaazda, "manevi iklim ayları" diye ifade edilen üç ayların ikincisi olan "Şaban" ayında olduklarını söyledi.

Ramazan ayına kısa süre kaldığını belirten Erhun, "Bu aylar, değişim yaşadığımız, gidişatımızı düzeltme gayretinde olduğumuz, ruh dünyamızı olgunlaştırdığımız ve ibadetler ile kulluk bilincine erdiğimiz zamanlardır. Bu zaman dilimleri, kulluk şuurunu artırmaya, manevi iklimi teneffüs etmeye ve geliştirmeye, insana ve kainata merhamet ve sevgi nazarıyla bakmaya ve ramazan ayında ise bu durumu doruk noktalara çıkaracağımız hazırlık günleridir." ifadesini kullandı.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi - Son Dakika

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