Bursa Başsavcısı\'ndan \'Yılın Kareleri\' Oylaması

Güncel

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Solmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğraflarına oy veren Solmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" adlı fotoğrafını tercih eden Solmaz, eserlerde emeği geçen AA çalışanlarını da tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.