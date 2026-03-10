Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Artık Dağ Yöresinin de Keles'in de Hamisi Var. Bu Hami de Mustafa Bozbey'dir" - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Artık Dağ Yöresinin de Keles'in de Hamisi Var. Bu Hami de Mustafa Bozbey'dir"

10.03.2026 11:11  Güncelleme: 12:09
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Keles ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Bozbey, “Artık dağ yöresinin de Keles’in de hamisi var. Bu hami de Mustafa Bozbey’dir. Üretim yaptığınız müddetçe sizinle kol kola çalışmaya ve her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir ilçede düzenlediği iftar programıyla yüzlerce insanı buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardeşlik sofrasını bu kez Keles ilçesinde kurdu.

Keles Spor Salonu'ndaki programa Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketini ve huzurunu ilçelerde düzenledikleri programlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyleyen Bozbey, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin güçlendiği, bereketin çoğaldığı ve güzel sohbetlerin paylaşıldığı sofrada Keleslilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

"Toprağınıza sahip çıkın"

Kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini anlatan Bozbey, "Dört dağ ilçesinin güzel insanlarına bir kez daha sesleniyorum. Yakın gelecekte toprağın her bir santimetresi çok kıymetli olacak. Toprağınıza sahip çıkın. Mazottan fide desteğine, sulama borusundan gübre desteğine kadar birçok konuda Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin yanındayız. Artık dağ yöresinin bir hamisi var. Keles'in de hamisi var. Bu hami de Mustafa Bozbey'dir. Üretim yaptığınız müddetçe yanınızdayız. Kol kola çalışıyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Yörenin her bir santimetresine sahip çıkmanız çok önemli"

Dağ bölgesinin turizm potansiyelini artırmak için projeler geliştirdiklerini vurgulayan Bozbey, Keles'in doğasıyla, üretimiyle ve kültürel zenginliğiyle potansiyeli güçlü olan bir ilçe olduğunu belirtti. Dağ ilçelerine sağlanan arı kovanı desteğine kadınların büyük ilgi göstermesinin de sevindirici olduğunu belirten Bozbey, arıcılık yapacak olan kadınların Türkiye'ye örnek olacağını söyledi. Tüm ilçelerde olduğu gibi Keles'te de altyapı hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini hatırlatan Bozbey, "Eksiklikleri biliyoruz. Muhtarlar bizim hizmette yol arkadaşlarımızdır. 25 yıldır yapılamayan yolları kısa sürede içerisinde tamamladık. Yörenin her bir santimetresine sahip çıkmanız çok önemli. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.

CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar da iftar programı dolayısıyla Bozbey'e teşekkür etti.

İftar programının ardından CHP Keles İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bozbey, Keles'in gelişimi ve ihtiyaç duyduğu hizmetlere kavuşması için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

