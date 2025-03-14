Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Gürsu'ya Kentsel Dönüşüm ve Yol Projesi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Gürsu'ya Kentsel Dönüşüm ve Yol Projesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, düzenlenen iftar programında Gürsu'ya yönelik yol ve kentsel dönüşüm projelerini açıkladı. Bozbey, Yakın Çevre Yolu'nun Gürsu'ya entegrasyonunun sağlanacağını ve güvenli yapıların önemine dikkat çekti.

14.03.2025 13:09
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(BURSA) - Gürsu ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yakın zaman içerisinde Yakın Çevre Yolu'nu direkt Gürsu'nun içine bağlayacağız. Böylece Ankara Yolu rahatlamış olacak. Bir taraftan 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı'nı yaparken, diğer taraftan da kentsel dönüşümle ilgili alanları belirleyip hızlı hareket etmek istiyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programları, Gürsu ilçesiyle devam etti. Gürsu Kapalı Pazar Alanı'nda yapılan programa Başkan Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi Karagöz gölge oyunu gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Yakın Çevre Yolu'nu direkt Gürsu'nun içine bağlayacağız"

Başkan Bozbey, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu düzenledikleri programlarla artırarak devam ettirdiklerini söyledi. Her gün farklı bir ilçedeki iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Bozbey, iftar saatinde 15 ayrı noktada ise iftariyelikler dağıttıklarını anlattı. Gürsu'da birçok altyapı ve üstyapı hizmetini sürdürdüklerini dile getiren Başkan Bozbey, bir taraftan halkın ve muhtarların ilettiği talepleri yerine getirdiklerini, diğer taraftan Gürsu Belediyesi ile birlikte ortak projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Her yaştan insanın gülümsediği bir Gürsu istediklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Yakın zaman içerisinde Yakın Çevre Yolu'nu direkt Gürsu'nun içine bağlayacağız. Böylece Ankara Yolu rahatlamış olacak. Gürsu TOKİ'ye giden yolla ilgili şikayetler olduğunu biliyorum. TOKİ'de yaşayan insanlarımızın kısa sürede ve güvenli bir şekilde kente ulaşmasını sağlayacak yolu kısa zamanda yapacağız" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın güvenli yapılara geçmesi en büyük arzumuz"

Gürsuluları ve Gürsu'yu önemsediklerini belirten Başkan Bozbey, "Kentsel dönüşüm konusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Bir taraftan 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı'nı yaparken, diğer taraftan da kentsel dönüşümle ilgili alanları belirleyip hızlı hareket etmek istiyoruz. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bir an önce vatandaşlarımızın güvenli yapılara geçmesi en büyük arzumuzdur. Bunları da el birliğiyle başaracağız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın öne çıktığı ramazan ayının tüm coğrafyaya barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.

İftar sonrasında Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından mini bir konser verildi.

Bozbey, iftar sonrası bir kahvehaneye geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, İftar, Gürsu, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Gürsu'ya Kentsel Dönüşüm ve Yol Projesi - Son Dakika

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