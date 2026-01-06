Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e Darp Girişimi… Bozbey: "Hiçbir Provokasyon Hizmet Aşkımızı Engelleyemez" - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e Darp Girişimi… Bozbey: "Hiçbir Provokasyon Hizmet Aşkımızı Engelleyemez"

06.01.2026 17:08  Güncelleme: 20:04
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesinde bir grup tarafından saldırı girişimine uğramasının ardından yaptığı açıklamada, 'Hiçbir provokasyon hizmet aşkımızı engelleyemez' dedi. Bozbey, Bursa'nın her kesimine eşit hizmet vereceklerini vurguladı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi ziyareti sırasında kendisine bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin, "Hiçbir provakasyon hizmet aşkımızı engelleyemez" dedi.

Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında Değirmenönü Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşması sırasında uğradığı saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Bozbey, şunları kaydetti:

"Maalesef istemediğimiz olaylar. Toplumumuzda bunlardan var. Bu mahallemizin sorunu değildir. Mahalle halkımız üzülmesin. Muhtarlarımız da üzülmesin. Bu tür olaylarla her zaman karşılaşabiliriz. Bizler hizmetlerimizi eşit bir şekilde sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah bunlar toplumumuzda yavaş yavaş ayıklanacak. Hiçbir provokasyon bizim Bursa'ya hizmet aşkımızı engelleyemez. Sizlerin destekleri ve sahiplenmesiyle birlikte bu tür insanlar toplumda yer bulamayacak. Bunları tanıyoruz, bunları biliyoruz. Bunların ne maksatla davranış gösterdiğini çok iyi biliyoruz. Ama bunlar asla bizim yanımızda yer alamazlar. Yer bulamazlar. Böyle insanlardan uzak durduk, uzak durmaya devam edeceğiz.

Tüm halkımızı eşit düşünüyoruz. Her bireyin eşit hizmet hakkı olduğunu biliyoruz. Her bireyin huzurla, güvenle, mutlulukla yarınlara bakmasını istiyoruz. Bursalıları bizler böyle seviyoruz. Sadece birinin böyle davranmasıyla kötü düşünecek değiliz. Kimse bunu bizden beklemesin. Biz hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sizlerle görüşmeye devam edeceğiz. Yapacak daha çok işimiz var. İnşallah bunları hep beraber gerçekleştireceğiz."

Kentin herhangi bir yerinde ne varsa Yıldırım bölgesinde de aynısının olacağını anlatan Bozbey, "Buna emin olun. Size Mustafa Bozbey sözü veriyorum. Hiç merak etmeyin. Biz ihtiyaç sahibinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Emeklimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Halkımız her türlü güzel hizmeti hak ediyor. Onun için çaba gösteriyoruz. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Bursa'nın tüm ilçelerinde ve mahallelerinde halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Gece gündüz Bursa için çalışacağız. Gereğini yaparak provokasyonu boşa düşüren Yıldırımlı hemşehrilerimize, görevini layıkıyla yapan polisimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Değirmenönü Mahalle Muhtarı Şevket Işık da, "Başkanımızdan mahallemiz adına özür diliyorum. Olayı kınıyorum. Başkanımız, mahallemizin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Belediye Başkanımızın kapısı bize her zaman açıktır. Çok üzgünüm" dedi.

Vatandaşların moral verdiği Bozbey, daha sonra programına devam ederek Değirmenönü Mahallesi Semt Pazarı Alanı'nda Bursalılarla bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

