Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Güçlü Kent Konseyi Yapısı, Bursa'nın Geleceği İçin Önemli"

(BURSA) – Bursa Kent Konseyi'nin 90. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, katılımcı yönetim anlayışında kent konseylerinin önemine değinerek, "Güçlü Kent Konseyi yapısı, Bursa'nın geleceği için önemli" ifadelerini kullandı.

'Çalışma Yönergesi Değişikliği' gündemi ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bursa Kent Konseyi 90. Olağan Genel Kurulu'na Başkan Bozbey, eski dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkci, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İncedayı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve delegeler katıldı.

Bozbey, Bursa Kent Konseyi'nin hiçbir siyasi görüş, dil, din ve ırk ayırmaksızın Bursalıların birleştiği ve katıldığı bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getirdi. Kent konseylerinin çok önemli görev ve sorumluluğu bulunduğunu anlatan Başkan Bozbey, şöyle konuştu:

"Halk ile devlet ve yerel yönetimler arasında köprü olmasıdır. Kenti ilgilendiren her konuda köprü olması lazım. Yerel Gündem 21 olarak başlayan süreci, Erdem Saker Başkanımız başlattı. Daha sonra kent konseylerine dönüştü. Kent konseyi başkanlarının, belediye meclisi ve belediye başkanı gibi bir statüde olmaması gerekiyor. Sivil olması gerekiyor. Yani bağımsız olması gerekiyor. İkincisi Büyükşehir bazında değerlendirdiğimizde Bursa Kent Konseyi'ni oluşturacak genel kurulda, tüm kesimlerin katılımı ve ilçelerden gelen delegasyonların yer alması lazım. Ancak bu şekilde Bursa'yı birleştirebiliriz. İlçelerimizin her birinde kent konseylerinin kurulması gerekir."

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nı tamamen katılımcı bir anlayışla hazırladıklarını anlatan Bozbey, planda her ilçeyle ilgili öngörülen konuların önce ilçe kent konseylerinde, daha sonra Bursa Kent Konseyi'nde tartışılması ve karara bağlanmasının önemli olduğunu anlattı. Farklı fikirlerin oluşturduğu sonucun en doğrusu olacağını söyleyen Bozbey, "Kent konseyleri yapısının mutlak değişmesi lazım. Bursa olarak buna öncülük edebileceğimize inanıyorum. Bu konuda çalışmaları olan Bursa Kent Konseyi Başkanımıza, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreterimize ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu konudaki çalışmalarını hızlandıracaklar ve 17 ilçede katılımcılığı sağlayacaklar. Farklı fikirler, kentin de gelişimini sağlar. Kent konseylerini sivil ve bağımsız bir kurum olarak değerlendirmek, destek olmak ve fikirlerine saygı duymak gerekir. Güçlü bir kent konseyi yapısı, Bursa'nın geleceği için de son derece önemli. Kent Konseyi'ne her türlü desteği vermeyi kendimizde sorumluluk olarak görüyoruz. Genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, hazırlanan 6 aylık çalışma raporuna ilişkin katılımcılara bilgi verdi. Kent Konseyi'nin çatısı altında tüm paydaşların kent yönetimine katılımını sağlamayı amaçladıklarını anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Kent Konseyi olarak yerelde üretilen fikirlerin, projelerin ve taleplerin karar vericilere iletilmesinde ve sonuçlarının denetlenmesinde köprü oluyoruz. Kent bireylerinin aidiyet duygularını geliştirmesi¸ yaşadığı kenti ve mahalleyi sahiplenmesi, koruma ve geliştirme duygularının artırılması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığı ve yol göstericiliğinde doğal ve kültürel zenginliğini yaşatan bir anlayışla, yaşam kalitesi yüksek ve bölgesinde öncü Bursa'nın oluşmasında katkı sağlıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ve her geçen gün sayısını artırdığımız çalışma gruplarının katkılarıyla 6 aylık faaliyet raporumuzu oluşturduk. Bu raporu görevimizin 8'inci ayında sizlere 90. Genel Kurulu'muzda sunmanın onurunu yaşıyoruz. Çalışmalarımızın artarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilimden ve teknikten, halkımızdan aldığımız güçle doğruları konuşmaktan korkmayacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kent konseylerine giden sürecin ilk örneği olan 'Yerel Gündem 21'in ilk uygulayıcısı olan 1994-1999 dönemi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, 'Bursa'nın dünü, bugünü, yarını' temalı bir konuşma gerçekleştirdi. İklim değişikliği başta olmak üzere dünyanın ve kentlerin karşı karşıya kaldığı sorunların, yerel yönetim-sivil toplum ilişkisinin önemini artırdığını belirten Saker, Rio Zirvesi'nden bugüne uygulamalara değinerek kent konseylerinin önemini vurguladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İncedayi ise 'Çağdaş Mimarlık ve Planlamada Kapsayıcı ve Katılımcı Yaklaşımlar' konulu bir sunum yaptı. Katılım kavramının önemli olduğunu belirten İncedayi, dünyada katılımcılığın karar süreçlerine yansıtıldığı başarılı örnekleri paylaştı.

Konuşmaların ardından Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan tarafından yönerge değişikliği ile ilgili sunum yapıldı. Değişiklikler tek tek oylanarak genel kurul üyeleri tarafından kabul edildi.