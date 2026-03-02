Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Yıldırım İlçesinde Vatandaşlarla İftar Yaptı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde düzenlediği iftar programına katılan Başkan Mustafa Bozbey, ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesi Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan iftar sofrasında binlerce kişi aynı sofrayı paylaşarak oruçlarını açtı. Programa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlara en iyi şekilde yansıtan belediye olduklarını belirten Bozbey, herkese hayırlı ramazanlar diledi. Yıldırım ilçesinde mahallelerin sorunlarını bildiklerini dile getiren Bozbey, muhtarlarla ve mahalle sakinleriyle sürekli görüştüklerini, sorunları zaman içerisinde en aza indireceklerini vurguladı.

Yeşiltaş da paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren ramazan ayının tüm dünyaya ve bölgeye barış ve huzur getirmesini temenni etti.