Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında ilk kez toplandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 seçim dönemi birinci dönem olağan toplantısı birinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya 106 meclis üyesinden 105'i katıldı.
Meclis toplantısının açılışında konuşan Mustafa Bozbey, yeni dönemde seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerini tebrik etti.
Yeni dönemde yapacakları çalışmaların kenti güzel günlere taşıyacağına inandığını belirten Bozbey, 17 ilçenin belediye başkanını işbirliği yapmaya ve el ele vererek Bursa'ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet etti.
Toplantıda, başkanvekilleri, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.
Mecliste, Bozbey'in, suya yüzde 25 indirim uygulanması ve tabelalarda bulunan yabancı dillerdeki yazıların Türkçe olması konusunda verdiği önergeler oy birliğiyle kabul edildi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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