Bursa Büyükşehir Belediyesi, Arabayatağı'nda Dönüşümü Başlattı

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesini başlattı. Dokuz adet fay hattının bulunduğu Bursa'da kentsel dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "İnsanlarımızın iyi ve güzel bir çevrede yaşamasını istiyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için bir yıldır yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında yer alan kentin depreme karşı daha güvenli bir kent haline gelmesi için dönüşüm projelerine hız verdi. Yıpranan yapıların yerine depreme dayanıklı konutlar oluşturarak Bursalıların güvenli alanlarda yaşamasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen temel atma töreniyle Arabayatağı- Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlattı.

4 bin 423 metrekaresi Büyükşehir Belediyesi'ne ait rezerv alanı olan toplam 17 bin 700 metrekarelik inşaat alanında 112 konut ve sekiz dükkan inşa edilmiş olacak.

Temel atma töreninde konuşan Bozbey, Arabayatağı Mahallesi'nde yeni bir başlangıca imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Atılan temelin Bursa'da güvenli yaşamın güvencesi olacağını ve örnek projelerden biri olarak hayata geçirileceğini belirten Bozbey, Bursa'nın geçmişten bugüne hızla büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu dile getirdi.

"Kentsel dönüşüm, atılması gereken acil bir adımdır"

Büyümenin, plansız yapılaşmayı ve deprem riskini de beraberinde getirdiğini hatırlatan Bozbey, "Bursa'da bulunan 9 faydan 7'sinin etkin olduğunu, sıvılaşma potansiyeli bulunan alanların büyük risk taşıdığını biliyoruz. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Tam da bu nedenle kentsel dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Bu artık bir tercihten öte, yaşam hakkıdır. Deprem riskini en aza indirmek, kentimizi daha dirençli hale getirmek zorundayız. Bu yüzden kentsel dönüşüm, hepimizin güvenliği için atılması gereken acil bir adımdır. Biz bu gerçeğin farkındayız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Yıldırım Belediyesi ile birlikte atacağımız adımlarla bölgede kentsel dönüşümü hızlandırmayı önemsiyoruz. Bunu başaracağız. Bu anlamda Yıldırım Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Arabayatağı Mahallesi'nin uzun süredir bu bekleyişin içerisinde olduğunu söyleyen Bozbey, 2012 yılında riskli alan ilan edilen bölgede, ihalenin yüksek maliyetlerle yapılmasından dolayı sürecin ilerleyemediğini anlattı. Göreve geldikten sonra sürecin bu şekilde devam edemeyeceğini tespit ettiklerini ve bölgeyi yeniden projelendirerek hayata geçirilebilir bir dönüşüm süreci başlattıklarını belirten Bozbey, şunları söyledi:

"Belediyenin kasasından yüklü bir bedelin çıkmasını önlemiş olduk"

"19 Mart 2024'te ihale yapılmış. Yapılan ihaleye baktığımızda 550 milyonu aşan bir maliyet vardı. Burada 112 daire ve sekiz dükkan var. Yaklaşık olarak hesap ettiğimizde bir daire maliyetinin ortalama 4-4.5 milyon TL'ye geldiğini görüyoruz. Burada belediyemiz çok önemli bir zararı önlemiştir. Ben de inşaat yüksek mühendisiyim. İnşaattan anlarım. Projede bazı değişiklikler yapıldı. Temelini attığımız bu yapı kat karşılığı olarak verilerek en azından belediyenin kasasından yüklü bir bedelin çıkmasını önlemiş olduk. Müteahhit arkadaşlara da teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Ekonominin bu denli aşağı indiği bir ortamda bu projeyi hazırladıkları için kutluyorum. İnşallah bize söz verdikleri gibi 650 gün içerisinde teslim edecekler."

Sıvılaşma potansiyeli yüksek bir bölgede olduklarını hatırlatan Bozbey, Bursa'daki 620 bin binanın 128 bininin 7 şiddetinde bir depremde hasar göreceğini, 28 bin civarında binanın da yıkılacağının varsayıldığını hatırlattı. Tüm belediyelerle ortaklaşa hareket ederek kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vermek zorunda olduklarını aktaran Bozbey, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm alanlarını belirledik"

"Çalışmalar neticesinde kentsel dönüşüm alanlarını belirledik. Kentsel dönüşümle birlikte ana yolların ve alternatif yolların açılması da söz konusudur. Bu bölgeden 30 metrelik bir yol geçecek. Aynı zamanda 60 metrelik bir yol planlıyoruz. Ankara Yolu'na alternatif bir yolu sağladığımızda yaşam kalitesinin daha yukarıya çıkacağını öngörüyoruz. İnsanlarımızın iyi ve güzel bir çevrede yaşamasını, bir yerden bir yere güvenle gidebilmesini, kentsel ihtiyaçlarını o bölgede karşılamasını istiyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için bir yıldır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önceliklerimizi belirleyerek yola koyulduk. Bölge insanının gülümsemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Yıldırım'ın yüzölçümü olarak Bursa'nın en küçük ilçesi olduğunu ancak nüfus yoğunluğu açısından en büyük ikinci ilçesi olduğunu hatırlattı. Çarpık yapılaşmanın ve yaşlı binaların çok fazla olduğunu belirten Gün, Yıldırım'da kentsel dönüşümün elzem olduğunu dile getirdi. Deprem gerçeğini de unutmamak gerektiğini belirten Gün, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaların Yıldırım'ın geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti. Proje dolayısıyla Bozbey'e teşekkür eden Gün, kentsel dönüşümün hayırlı olmasını diledi.

Arabayatağı Mahalle Muhtarı Celal Depe, kentsel dönüşüm projesi için Bozbey'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bozbey ve beraberindekiler tarafından Arabayatağı-Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk harcı törenle döküldü.