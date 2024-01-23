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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Kar Nedeniyle Kapanan 63 Mahallenin Yollarını Açtı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Kar Nedeniyle Kapanan 63 Mahallenin Yollarını Açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 63 mahallenin yollarını ulaşıma açtı. Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarını sürdürerek Orhangazi, Büyükorhan, Keles, Yenişehir, İznik ve İnegöl ilçelerindeki mahallelerin yollarını açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Kar Nedeniyle Kapanan 63 Mahallenin Yollarını Açtı
23.01.2024 - 14:08,
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Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin, kar nedeniyle 6 ilçede kapanan 63 mahallenin yollarını ulaşıma açtığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında hafta sonu başlayıp 22 Ocak Pazartesi gününe kadar süren yağışın ulaşımda aksamaya neden olmaması için yol açma çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklığının sık sık sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen çalışan ekipler, son 72 saatte kardan kapanan Orhangazi'de 2, Büyükorhan'da 5, Keles'te 7, Yenişehir'de 4, İznik'te 15 ve İnegöl'de 30 mahallenin yollarını ulaşıma açtı.

Ekipler, karın etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Kar Nedeniyle Kapanan 63 Mahallenin Yollarını Açtı - Son Dakika
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