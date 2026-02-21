Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Vatandaşlarla İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Vatandaşlarla İftarda Bir Araya Geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Vatandaşlarla İftarda Bir Araya Geldi
21.02.2026 11:54  Güncelleme: 14:12
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayında dayanışmayı artırmak amacıyla 4 bölgede sabit iftar çadırları kuruldu ve binlerce vatandaşa yemek ikram edildi.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kentte 4 bölgede kurulan sabit iftar çadırlarında dayanışma ruhunu büyütmeye devam ettiklerini belirten Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi olarak ramazan ayının manevi ve dayanışma iklimine uygun birçok program hazırladık" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu düzenlediği programlarla sürdürüryor. Bu kapsamda 4 ayrı bölgede kurulan sabit iftar noktalarında binlerce vatandaşa yemek ikram edilirken, 14 ayrı noktada da iftariyelikler ulaştırıldı. Başkan Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen geleneksel iftar programında vatandaşlar ile buluştu. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altunsoy, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı programda, akşam ezanıyla birlikte oruçlar açtı.Masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet eden Bozbey, halkın talep ve önerilerini dinledi.

"Bursalılara hizmet etmekten dolayı son derece mutluyuz"

Bozbey, Bursalılarla aynı iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. 17 ilçede kurulacak iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini ifade eden Bozbey, 14 ayrı noktada ise iftariyelik dağıtıldığını hatırlattı. Kentte 4 bölgede kurulan sabit iftar çadırlarında dayanışma ruhunu büyütmeye devam ettiklerini anlatan Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ramazan ayının manevi ve dayanışma iklimine uygun birçok program hazırladık. Kültürpark'ta kurulan Ramazan Sokağı'nda ise ramazan kültürünü yaşatıyoruz. Bursalılara hizmet etmekten dolayı son derece mutluyuz. Allah, hepimizin tuttuğu orucu kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar da düzenlenen iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

"Tüm Bursalıları Ramazan Sokağı'na bekliyoruz"

Bozbey, iftar programının ardından Yüksek İhtisas Taksi Durağı ve Mesken Taksi Durağı esnafı ile BURULAŞ Siteler Hareket Müdürlüğü'nde görevli personeli ziyaret etti. Teravih namazının ardından ise eşi Seden Bozbey ile birlikte Ertuğrulgazi Merkez Camisi'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Kültürpark Ramazan Sokağı'na da uğrayan Bozbey, ramazanın keyfini vatandaşlar ile paylaştı. Esnafa hayırlı işler dileyen Bozbey, "Bursa'nın kalbi, Bursa'nın değeri olan Kültürpark'ta kurulan Ramazan Sokağı'nı gezdik. Güzel bir kalabalık var. Ailece keyif alınabilecek ve gezilebilecek bir ortam hazırladık. Tüm Bursalıları Ramazan Sokağı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Vatandaşlarla İftarda Bir Araya Geldi

SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Vatandaşlarla İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika
