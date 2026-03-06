Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hazırladığı Lezzetli ve Sağlıklı Yemekleri Her Gün Binlerce Vatandaşa Ulaştırıyor

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BURFAŞ üretim tesislerinde hazırlanan sağlıklı ve lezzetli menüler, ekipler tarafından sabit iftar noktalarına, Kent Lokantaları'na ve ilçe iftar programlarına ulaştırılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında kurduğu iftar sofralarında her gün binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Yemekler, BURFAŞ'ın Acemler'de bulunan ana mutfağında usta şefler tarafından hazırlanıyor. Titizlikle denetlenen üretim alanlarında hazırlanan yemekler ve tatlılar, ekipler tarafından sabit iftar noktalarına, Kent Lokantaları'na ve ilçe iftar programlarına ulaştırılıyor.

Her gün toplam 10 bin kişiye yemek ikram edilirken, teravih namazı sonrası da her gün farklı mahallelerde 15 bin adet tatlı dağıtımı gerçekleştiriliyor. İftara yetişemeyenler için hazırlanan 4 bin 500 iftariyelik paketi ise her gün 14 ayrı noktada Bursalılara ulaştırılıyor. İftariyelik noktalarında 6 bin kişilik sıcak çorba da ikram ediliyor. Sahada görev yapan 250 kişilik ekiple Bursalıları sofralarında ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 500 binden fazla kişiye ulaşarak ramazanın paylaşma ruhunu yaşatmayı amaçlıyor.