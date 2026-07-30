Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da yolları yeniliyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da yolları yeniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa\'da yolları yeniliyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da toplam 12 mahalleyi kapsayan sathi kaplama çalışmalarıyla yaklaşık 25 kilometrelik yolu yeniliyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da toplam 12 mahalleyi kapsayan sathi kaplama çalışmalarıyla yaklaşık 25 kilometrelik yolu yeniliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yol yenileme çalışmaları kapsamında Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da toplam 12 mahallenin ulaşım altyapısı yenileniyor.

CANBAZ ANAYOLU BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Karacabey ilçesine bağlı Canbaz Mahallesi'nin 8 kilometrelik anayolunda sathi kaplama çalışmaları kısa sürede tamamlanarak baştan sona yenilendi. Ekipler, Karacabey'de İnkaya-Evciler Mahallesi arasında 1,2 kilometre, İnkaya Mezarlık Yolu'nda 600 metre, Ovaesemen-Çeltikçi Mahallesi arasında 4 kilometre ve Bayramdere Liman İçi'nde 1 kilometre uzunluğundaki güzergahlarda sathi kaplama uygulamasına devam ediyor.

MUSTAFAKEMALPAŞA'DA 6 MAHALLEDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Mustafakemalpaşa ilçesinde ise Sincansarnıç-Kocakoru Mahallesi arasında 5 kilometre, Atariye Mahallesi Fabrikalar Bölgesi Servis Yolu'nda 1,2 kilometre ve Üçbeyli-Çördük-Demireli Grup Yolu'nda ise 4 kilometre uzunluğundaki ulaşım hattında sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.

Bursa genelinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yolları yenilemek üzere sürdürülen çalışmalar kapsamında iki ilçede toplam 25 kilometrelik yol ağının hafta sonu itibarıyla yenilenerek daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

BÜYÜKŞEHİR ULAŞIM TEYAKKUZUNDA

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, çalışmalara ilişkin, "Bursa'mızda hemşehrilerimize layık oldukları standartlarda kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sunmak adına teyakkuz halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak operasyonel gücümüzle bir yandan bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yolları yeniliyor öte yandan ulaşım ağımıza yeni yollar kazandırıyoruz. Yalnızca kent içi ulaşımda değil kırsal mahallelerimizde de yolları yenilemek için gece gündüz çalışıyoruz. Yenilenen yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da yolları yeniliyor - Son Dakika

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