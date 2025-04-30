Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Kalite Yönetiminde Önemli Adım

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kurumların uzun vadeli başarısını destekleyen stratejik bir yönetim sistemi olan EFQM modelini benimsediğini ve yaşama geçireceğini simgeleyen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez arasında imzalandı.

Kalite çalışmalarını "EFQM Mükemmellik Modeli" ile sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurumsal yapısını daha ileriye taşımayı hedefliyor. EFQM modelinin benimsediğini ve yaşama geçirileceğini simgeleyen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi, törenle Başkan Bozbey ve KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez arasında imza altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki törene Başkan Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, KalDer Bursa Şubesi Genel Sekreteri Ayhan Kurkur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Altunsoy, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Yıldız, Mehmet Tözün Bingöl, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerin yöneticileri başkanları ile KalDer Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Bozbey, 2000 yılında Nilüfer Belediyesi'nde kalite sistemiyle ilgili çalışmalara başladıklarını ve ardından EFQM modeline geçildiğini hatırlattı. Bu modelin Nilüfer'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladığını söyleyen Bozbey, Nilüfer'de yazdıkları hikayeyi şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde hep beraber yazacaklarını belirtti.

"Yöneticilerimizin bu sisteme sahip çıkmasını istiyorum"

Bu sistemde kimin neyi, nasıl ve ne zaman yapacağının belli olduğunu anlatan Bozbey, "Yapılan her işte maliyetlerin düştüğünü, teknik olarak yükseldiğimizi ve zamanı verimli kullandığımızı gördüğümüz bir sistemdir. Halkın memnuniyetini de artırıyor. Hep iyileştire iyileştire mükemmele yaklaşabiliriz. Öncelikle tüm yöneticilerimizin bu sisteme sahip çıkmasını istiyorum. Kurumumuzda bu yönetim sistemini hep beraber uygulayarak hizmet üreteceğiz. Bursa'yı Türkiye'de ve dünyada örnek kurum yapmak zorundayız. Bize destek veren KalDer Bursa Şubesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve tüm iştiraklerin kalite yolculuğu için önemli bir adım attığını belirterek, Bursa'ya hayırlı olmasını diledi. Belediyeler için asıl farkı oluşturan etkenin kaliteli, katılımcı ve sürdürülebilir hizmet anlayışı olduğunu söyleyen Ürkmez, insanı merkeze alan, stratejik bakış açısına sahip ve kurumsal altyapısı güçlü yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini de kalıcı bir şekilde güçlendirebileceğini anlattı.

Atılan imzanın önemli bir adımı temsil ettiğini dile getiren Ürkmez, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ve iştiraklerinde stratejik yönetim, sürekli iyileştirme, güçlü liderlik, çalışan katılımı, yenilikçilik kültürünün daha da güçlenmesi için önemli bir başlangıç yapıyoruz. EFQM modelinin sunduğu kapsamlı bakış açısıyla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi en kritik meselelerde de daha sistematik adımlar atma imkanı yakalayacağız. Bu sürece liderlik eden ve vizyonuyla Bursa'nın geleceğini ve bugününü şekillendiren Başkan Mustafa Bozbey'e, KalDer'in geçmiş dönem şube başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi'ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Atılan her adımda Büyükşehir Belediyesi'nin yanında olacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, EFQM Modeli'nin hizmet için kuruma çok şeyler katacağını kaydetti. Mega bir projenin temelini attıklarını vurgulayan Direkçi, kentin ve kurumun geleceğine yönelik atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti. Kentin ve vatandaşların hak ettiği yere gelmesini amaçladıklarını söyleyen Direkçi, atılan imzaların bu sürece büyük değer katacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

KalDer Bursa Şubesi Genel Sekreteri Ayhan Kurkur, KalDer'in yapısı, EFQM Modeli, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile başlayan süreç ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olacak bir adım attığını belirten Kurkur, Bozbey'e teşekkür ederek, sürecin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Serkan Ürkmez tarafından günün anısına, Bozbey'e plaket takdim edildi. Bozbey ve beraberindekiler daha sonra fuaye alanında oluşturulan panoya imza attı.