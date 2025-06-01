Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Müşküle'de "Nâzım Hikmet Anma Etkinlikleri" - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Müşküle'de "Nâzım Hikmet Anma Etkinlikleri"

01.06.2025 11:48
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Müşküle Kültür, Çevre ve Düşünce Derneği tarafından gelenekselleştirilen Nâzım Hikmet Anma Etkinlikleri, bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Bursa Nâzım Hikmet Yılı programına dahil edilerek daha geniş bir içerikle hazırlandı.

(BURSA) - Müşküle Kültür, Çevre ve Düşünce Derneği tarafından gelenekselleştirilen Nazım Hikmet Anma Etkinlikleri, bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Bursa Nazım Hikmet Yılı programına dahil edilerek daha geniş bir içerikle hazırlandı.

1940-50 yıllarında Bursa Cezaevi'nde kalan şair Nazım Hikmet'in, Müşküle Köyü ile kurduğu manevi bağdan ilhamla düzenlenen etkinlikler, İznik'e bağlı köyde gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, köy girişinde meşaleler ve alkışlarla karşılandı. Bozbey, "Çınarlı Köyün Muhtarı" olarak tanınan ve Nazım Hikmet'in vasiyetini yerine getiren Fevzi Kavuk'un Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen anıt mezarını ziyaret etti, Kavuk'un ailesiyle bir araya geldi.

"O mirası geleceğe taşımanın onurunu yaşıyoruz"

Köy şehitliğini ve meydanı da ziyaret eden Bozbey, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerin halı saha talebine olumlu yanıt veren Bozbey, kitap okuma sözü karşılığında projenin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Ayrıca köy yolunda yapılacak düzenleme çalışmalarının da başlayacağını duyurdu.

Nazım Hikmet'in "Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni… Tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani…" dizelerini hatırlatan Bozbey, "Fevzi Kavuk, bu vasiyeti yerine getirdi. İznik Gölü kıyısındaki zeytinliğe dikilen çınar, halkın sanatçıya duyduğu sevgi ve vefanın sembolüdür. Biz de bugün bu mirası geleceğe taşımanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Fevzi Kavuk'un yalnızca bir muhtar değil; kooperatif kurarak, okul ve köy konağı inşa ederek, halkı örgütleyen bir yerel lider olduğunu vurgulayan Bozbey, Kavuk'un yaşamının tüm topluma ilham verdiğini söyedi.

Etkinlikler iki gün sürecek

Ziyarette, İznik Müşküle doğumlu sinema sanatçısı Halil Ergün, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve köy sakinleri yer aldı. Bozbey, etkinlik anısına Halil Ergün'e çini tablo hediye etti.

İki gün boyunca sürecek etkinliklerde müzik dinletileri, söyleşiler ve film gösterimleri yer alacak.

Kaynak: ANKA

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