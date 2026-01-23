Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden "Ramazan Desteği"

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Ramazan Desteği' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamak ve öğrencilere eğitim desteği vermek amacıyla yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda "Ramazan Desteği"ne başvurular alınmaya başlandı.
Desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
"Ramazan Desteği" projesine ilişkin konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.
