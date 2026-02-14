Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Hazırlıklarını Tamamladı

14.02.2026 11:29  Güncelleme: 13:13
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayacak ve 17 ilçede toplam 28 iftar düzenleyecek. Ayrıca, Ramazan etkinlikleri ile kültürel gelenekler de yaşatılacak.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının kentte huzur ve dayanışma içinde geçirilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan desteği sağlarken, 17 ilçede toplam 28 ilçe iftarı düzenleyecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan desteği verecek olan Bursa Büyükşehir, 17 ilçede toplam 28 ilçe iftarı düzenleyecek. Her yıl 3 sabit alanda belirlenen iftar noktaları, bu yıl 4'e çıkarıldı. Emir Sultan, İshakpaşa BURULAŞ Otoparkı ve Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı'nın yanı sıra Değirmenönü Mahallesi'nde de sabit iftar noktası kurulacak.

14 ayrı noktada her gün iftariyelik dağıtılacak

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik örneği olarak kente kazandırılan 3 Kent Lokantası da Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet verecek. İftara yetişemeyen vatandaşlar için ise yoğunluğun yaşandığı 14 ayrı noktada her gün iftariyelik dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi, kentin bin 61 mahallesinde Ramazan ayı boyunca en az bir kere vatandaşlara tatlı ikramında bulunacak.

Geçen yıl yoğun ilgi gören Kültürpark Ramazan Meydanı, bu yıl da Ramazan geleneklerini yaşatacak. Karagöz-Hacivat gölge oyunundan sihirbaz gösterilerine, orta oyunundan söyleşilere ve konserlere kadar birçok etkinlik, her yaştan vatandaşa keyifli anlar yaşatacak.

Ramazan'ı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Birçok tarihi ve kültürel güzelliği içerisinde barındıran Bursa, bu yıl da Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı bir kent olacak. Hem etkinliklerimizi hem de soframızı paylaşacağız. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin Ramazan ayında da yanında olmayı sürdüreceğiz. Ramazan ayı, paylaşma ve dayanışma ile güzel. Ramazan bereketi sofralardan eksik olmasın" dedi.

Kaynak: ANKA

