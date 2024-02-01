Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2029 Tarım Vizyonunu açıkladı

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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesinin "2024-2029 Tarım Vizyonu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Aktaş, Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aktaş, şehrin sahip olduğu tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Tarım konusunda gaza basmak zorundayız. Yeni dönemde şampiyonlar liginde olmak zorundayız." dedi.

Kooperatiflerin çok kıymetli olduğunu, özellikle kadın kooperatiflerinin üretimlerini her zaman desteklemeye özen gösterdiklerini anlatan Aktaş, 2023'te kadın kooperatiflerinden 97 bin salça, erişte, tarhana, bal, zeytin, sirke gibi el emeği ürünler satın alarak ekonomik anlamda onların güçlenmelerine katkı sağladıklarını vurguladı.

Bu yıl hayata geçirecekleri ve şehri tarım alanında ihya edecek çok önemli projeleri olduğuna dikkati çeken Aktaş, arıcılıktan balıkçılığa, tohumdan fidana, salça makinasından süt soğutma tankına kadar pek çok noktada destekleri sürdüreceklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da Bursa'nın tarımsal alanların büyüklüğü bakımından Türkiye'de 34'üncü, bitkisel üretim miktarında ise 6'ncı sırada bulunduğunu hatırlattı.

Toplantıya, bazı ilçe belediye başkanları, ziraat odası başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.