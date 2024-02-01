 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2029 Tarım Vizyonunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2029 Tarım Vizyonunu açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2029 Tarım Vizyonunu açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesinin '2024-2029 Tarım Vizyonu'nu kamuoyuyla paylaştı. Aktaş, tarım alanında yapılan çalışmaları anlatarak, çiftçilere fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına kadar birçok alanda destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, kadın kooperatiflerinin üretimlerini desteklediklerini ve şehri tarım alanında ihya edecek projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

01.02.2024 13:55
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesinin "2024-2029 Tarım Vizyonu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Aktaş, Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aktaş, şehrin sahip olduğu tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Tarım konusunda gaza basmak zorundayız. Yeni dönemde şampiyonlar liginde olmak zorundayız." dedi.

Kooperatiflerin çok kıymetli olduğunu, özellikle kadın kooperatiflerinin üretimlerini her zaman desteklemeye özen gösterdiklerini anlatan Aktaş, 2023'te kadın kooperatiflerinden 97 bin salça, erişte, tarhana, bal, zeytin, sirke gibi el emeği ürünler satın alarak ekonomik anlamda onların güçlenmelerine katkı sağladıklarını vurguladı.

Bu yıl hayata geçirecekleri ve şehri tarım alanında ihya edecek çok önemli projeleri olduğuna dikkati çeken Aktaş, arıcılıktan balıkçılığa, tohumdan fidana, salça makinasından süt soğutma tankına kadar pek çok noktada destekleri sürdüreceklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da Bursa'nın tarımsal alanların büyüklüğü bakımından Türkiye'de 34'üncü, bitkisel üretim miktarında ise 6'ncı sırada bulunduğunu hatırlattı.

Toplantıya, bazı ilçe belediye başkanları, ziraat odası başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Balıkçılık, Çiftçilik, Tarım, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2029 Tarım Vizyonunu açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:47:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2029 Tarım Vizyonunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement