Bursa Büyükşehir, Görükle\'de Atatürk Bulvarı\'nda 2 km\'lik altyapı imalatına başladı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde yeni imar yolları kapsamında açılan Atatürk Bulvarı'nda 2 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatına başladı. Bulvarın Gelibolu Caddesi'ne bağlanmasıyla Görükle ile İrfaniye arasında alternatif ulaşım bağlantısı sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Eylül ayında 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 6 bin metreden fazla dere temizliği yaptı. BUSKİ ekipleri, ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme ve uzun vadeli ihtiyaçlara göre planlama çalışmalarına devam etti.

Bölgenin önemli ulaşım güzergahlarından olması hedeflenen Atatürk Bulvarı, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanarak hizmete açılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Atatürk Bulvarı, Gelibolu Caddesi'ne bağlanacak. Böylece Görükle ile İrfaniye arasında alternatif bir ulaşım bağlantısı oluşacak.