Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

22.04.2026 09:12  Güncelleme: 09:42
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, nisan ayı ikinci toplantısında 2025 yılı faaliyet raporunu oy çokluğu ile kabul etti. Toplantıda ayrıca Bursaspor'un TFF 1. Lig'e çıkmasının coşkusu ve şampiyonluğunun kutlanması da gündeme geldi.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı ikinci toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2025 yılı faaliyet raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin ve komisyonlardan gelen belgelerin görüşüldüğü toplantıda, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı 2025 yılı faaliyet raporu hakkında 3 ana başlıkta sunum yapıldı. Başkan Vekili Şahin Biba, faaliyet raporunun değerlendirme sürecinde yerini Meclis 1. Başkan Vekili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a bıraktı. Görüşmede meclis üyeleri söz alarak faaliyet raporu ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Ardından yapılan oylamada 2025 yılı faaliyet raporu, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Bursaspor'un şampiyonluğu kutlandı

Mecliste gündem dışı konuşmalarda da Bursaspor'un şampiyonluk başarısı, Başkan Vekili Şahin Biba ve grup sözcüleri tarafından kutlandı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor'un TFF 1. Lig'e yükselmesiyle tüm şehirde "bayram havası" yaşandığını belirtti. Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i, yönetim kurulunu, teknik heyeti ve tüm sporcuları kutlayan Biba, "Bursaspor taraftarı, sezon başından beri hem içeride hem de deplasmanlarda omuz omuza şehrimizin itici gücü oldular. Stadı her maçta tıklım tıklım doldurarak Bursaspor'un her yerde konuşulmasına vesile oldular" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin de şampiyonluk coşkusunu tüm kente yaymak için Millet Bahçesi ve Hüdavendigar Kent Parkı'nda dev ekranlar kurarak binlerce vatandaşı bir araya getirdiğini hatırlatan Biba, "Türk bayrağı ve Bursaspor bayrağı dağıtarak, kentimizin dört bir yanını Bursaspor bayrakları ile donatarak takımımızla tek yürek olduk. Birlik ve beraberliğimizin Bursasporumuzu başarıdan başarıya taşıyacağına ve hak ettiği Süper Lig'e taşıyacağına gönülden inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursasporumuza her daim destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca belediye başkanlarımıza da Bursaspor'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Meclis'teki partilerin grup sözcüleri de Bursaspor'un TFF 1. Lig'e yükselmesiyle yaşanan mutluluğu paylaşarak, kulüp yönetimini ve Bursalıları kutladı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
