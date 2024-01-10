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Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 2023'ün en etkileyici fotoğraflarını seçti - Son Dakika
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Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 2023'ün en etkileyici fotoğraflarını seçti

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasında tercihlerini yaparak, seçkideki fotoğrafları etkileyici bulduğunu söyledi. Solmaz, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflardan 'İlk kıblede namaz', 'Yalnızlığın resmi', 'Dünyanın sultanları', 'Depremin umudu' ve 'Tarifsiz' olanlara oy verdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 2023\'ün en etkileyici fotoğraflarını seçti
10.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 11:07
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Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasında tercihlerini yaptı.

Önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı makamında inceleyen Solmaz, seçkideki eserleri etkileyici bulduğunu söyledi.

AA muhabirlerini tebrik eden Solmaz, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "İlk kıblede namaz", "Haber" kategorisinde "Yalnızlığın resmi", "Spor" kategorisinde ise "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.

Solmaz, " Deprem: Umut" kategorisinde "Depremin umudu", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Tarifsiz" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 2023'ün en etkileyici fotoğraflarını seçti - Son Dakika
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