Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 2023\'ün en etkileyici fotoğraflarını seçti

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasında tercihlerini yaptı.
Önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı makamında inceleyen Solmaz, seçkideki eserleri etkileyici bulduğunu söyledi.
AA muhabirlerini tebrik eden Solmaz, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "İlk kıblede namaz", "Haber" kategorisinde "Yalnızlığın resmi", "Spor" kategorisinde ise "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.
Solmaz, " Deprem: Umut" kategorisinde "Depremin umudu", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Tarifsiz" fotoğraflarını seçti.
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