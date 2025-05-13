Bursa'da 19 Mayıs Bayramı Coşkusu: Mor ve Ötesi Konseriyle Zirveye Ulaşıyor - Son Dakika
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Bursa'da 19 Mayıs Bayramı Coşkusu: Mor ve Ötesi Konseriyle Zirveye Ulaşıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı iki gün sürecek etkinliklerle kutlayacak. Etkinliklerde konser, oyun aktiviteleri ve atölyeler yer alacak, Mor ve Ötesi Grubu 19 Mayıs'ta sahne alacak.

13.05.2025 11:43  Güncelleme: 13:30
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(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl da birbirinden zengin etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. İki gün sürecek kutlamalarda coşku, 'Mor ve Ötesi' konseri ile zirve yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Hüdavendigar Mihraplı Kent Parkı'nda oluşturulan alanda gençler, iki gün boyunca Gençlik ve Spor Bayramı'nı doya doya eğlenerek kutlayacak.

18 Mayıs Pazar günü, 19 Mayıs'ın hafızası resim sergisi alanı, stantlar, 'Gülümse Bursa' fotoğraf çekim alanı, 360 derece fotoğraf çekim alanı, fikir duvarı gibi alan aktivitelerinin yanında retro oyun alanı, canlı langırt, sumo güreşi oyunu, zıpla yapış, rodeo alanı, slot car araba yarışı, canlı dart, oturarak futbol gibi oyun aktiviteleri ile dolu dolu geçecek. VR gözlük, 3D kalem çizimi, uçak fırlatma rampası, ahşap baskı yapımı, kodlama oyunu, roket fırlatma, arkadaş bilekliği atölyesi ve pankart tasarım noktası gibi atölyeler, tenis, mini futbol, pickleball, basketbol, voleybol turnuvaları, tırmanma duvarı ve zipline spor turnuvaları da gençlere unutamayacakları anlar yaşatacak.

Ayrıca 'Genç Sahne' bölümünde amatör gruplar sahne alarak performans sergileyecek. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar söyleşisi ve sinema gösterimi de yapılacak.

Mor ve Ötesi Grubu sahne alıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki kutlamalar, 19 Mayıs Pazartesi günü tüm hızıyla sürecek. Genç sahne, oyun ve alan aktiviteleri, atölyeler ve spor turnuvaları, yediden yetmişe herkese bayram coşkusunu yaşatacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, 16.30-18.30 saatleri arasında 'Başkan Burada Gençlerle' programı kapsamında Hüdavendigar Kent Parkı'nda gençlerle buluşacak. Gençliğe Hitabe ve Gençlik Meclisi Bildirisi'nin de okunacağı kutlamalarda, saat 21.00'de Mor ve Ötesi Grubu'nun sahne almasıyla coşku doruğa çıkacak.

Bozbey, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, tüm Bursalıları iki gün boyunca sürecek etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 19 Mayıs Bayramı Coşkusu: Mor ve Ötesi Konseriyle Zirveye Ulaşıyor - Son Dakika

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