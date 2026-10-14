Bursa'da 200 polisin katıldığı asayiş uygulamasında 700 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Bursa'da 200 polisin katıldığı asayiş uygulamasında 700 kişi sorgulandı

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Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 200 personelin katıldığı asayiş uygulaması Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerindeki umuma açık iş yerlerinde yapıldı. Uygulamada 20 işletme denetlendi, 700 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.

Bursa'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, 20 işletme denetlendi, 700 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde Asayiş, KOM, TEM, Narkotik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerine bağlı 200 personelin katılımıyla Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde, umuma açık iş yerlerine yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında, 20 işletme denetlendi, 700 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.

Kaynak: AA
OsmangaziYıldırımGüvenlik3. SayfaGüncelAsayişGürsuBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 200 polisin katıldığı asayiş uygulamasında 700 kişi sorgulandı - Son Dakika
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