Bursa'da 2024'ün Son ve 2025'in İlk Bebekleri Dünyaya Gözünü Açtı

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Bursa'da 2024'ün son, 2025'in ilk bebekleri dünyaya geldi

BURSA - Bursa Şehir Hastanesi'nde 2024'ün son, 2025'in ilk bebekleri dünyaya gözünü açtı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024'ün son saatlerinde Bursa Şehir Hastanesi'nde görevlileri ziyaret etti. O esnada 2024 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Gülcan ve Metin Çağlayan çifti ziyaret edildi. Çocuklarına Ezgi Ela ismini veren çifte bebek seti hediye edilirken, minik bebeğe de AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz tarafından altın takıldı. Ziyaret sırasında 2025'ün ilk bebeği dünyaya geldi. Elif ve Nevzat Ünlü çiftinin, Bilge ismini verdikleri bebeklerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından altın takıldı. Ziyaretler sonrası konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların yeni yılını kutladı.