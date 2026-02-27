Bursa'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.N, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 11 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.E.Ç. ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 7 yıl 15 gün hapis cezası bulunan T.O. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.