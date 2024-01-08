Bursa\'da 3 kişiyi kaçırıp 15 milyon lira fidye istedikleri iddiasıyla 7 sanığa hapis cezası

Bursa'da ikisi kardeş 3 kişiyi kaçırıp 15 milyon lira fidye istedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanığın yargılandığı davada sanıklar, 3 yıl 9 ay ile 18 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammed Ali B, Bover S, Şeyhmus K. ve İbrahim Halil Y. ile tutuksuz sanıklar Ramazan S, Ahmet S, Ömer O. ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar etti.

Dosya incelendiğinde kimseye karşı yağma suçu işlemediklerinin anlaşılacağını belirten Muhammed Ali B, beraatini ve tahliyesini istedi.

Şeyhmus K. ise müşteki M.A.K'nin kendisini görmediğini söylediğini anımsatarak, "Yine D.D. de aynı yönde beyanda bulunmuştur. Ofise giderken D.D. anahtarın laptop çantasında, bu çantanın da araçta olduğunu söyleyince ben de çantayı alarak ona verdim. Laptopu yağmalamadım. Fermuarını dahi açmadım. Açmış olsaydım bende çıkardı. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mütalaayı kabul etmediğini belirten İbrahim Halil Y. ise o dönem işlerinin iyi olduğunu, ticareti itibariyle böyle bir olaya tenezzül edecek biri olmadığını öne sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Karardan önce tekrar söz verilen sanıklar pişman olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, Muhammed Ali Bilgin, Şeyhmus K. ve Halil İbrahim Y'yi "yağma" suçundan ayrı ayrı 3'er kez 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bover S. ve Ömer O. ise aynı suçtan takdir indirimiyle 3'er kez 10'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Heyet, Ahmet S. ve Ramazan S'nin "yağma" suçundan beraatlerine karar verdi.

Muhammed Ali B, Şeyhmus K. ve Halil İbrahim Y'ye "silahla birden fazla kez kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ayrı ayrı 3'er kez 4 yıl 12 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Bover S. ve Ömer O'yu ise takdir indirimiyle aynı suçtan 3'er kez 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Ramazan S. ve Ahmet S. "birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden bırakma" suçundan ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Muhammed Ali B'ye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve bin 200 lira adli para cezası veren heyet, Bover S'ye aynı suçtan verilen 3 bin lira adli para cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Heyet ayrıca sanık Ömer O'nun "yağma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Geçen yıl eylül ayında meydana gelen olayda, Nilüfer ilçesinde kendilerine ait iş yerinden çıkan D.A. (24) ve D.A. (22) kardeşler, otomobile bindikleri sırada yanlarına Muhammed Ali B. (25), İbrahim Halil Y. (28), Şeyhmus K. (25), Ömer O. (26) ve Bover S. (26) gelmişti.

Bu kişiler tarafından silah zoruyla indirilerek arka koltuğa oturtulan iki kardeş, gasbedilen bu araçla götürülmüştü.

Şüpheliler, daha sonra D.A. ve D.A'nın ortağı M.A.K'nin (24) evine giderek onu da zorla araca bindirmişti.

Bir süre sonra kardeşlerden küçüğünü farklı bir araca alan şüpheli İbrahim Halil Y, onu bırakmalarının karşılığında diğer iki kişiden 15 milyon lira fidye istemişti.

Dağlık alana götürülmeye çalışıldığı öne sürülen büyük kardeş ile M.A.K'nin bulunduğu gasbedilen otomobil, Eski Gemlik Yolu'nda Bursa Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmuştu.

Mağdurlardan biri polise kaçırıldıklarını söyleyince araçtakiler, yanlarında bir tabancayla gözaltına alınmıştı. Zanlıların ifadelerini alan polis, farklı bir yerde tutulan D.A'yı da kurtarmıştı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İki kardeşin kaçırılması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.