Bursa'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Bursa'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Güvenlik Kamerasında

Bursa\'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Güvenlik Kamerasında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından, bir telefon bayisinin güvenlik kamerasına yansıyan panik anları dikkat çekti. Bursa Valiliği ise olumsuz bir durumun bildirilmediğini açıkladı.

27.01.2025 14:57  Güncelleme: 14:59
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YAŞANAN PANİK GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik, bir telefon bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerindeki 2 kişinin sarsıntıyla birlikte dışarı doğru koştuğu görüldü.

BURSA VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR

Depremin ardından AFAD saha taraması başlatırken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Esra TÜRKER-Memet CAN YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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