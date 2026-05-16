Bursa'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda ekipler, 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B, 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D, 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.Ç. ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.P'yi yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?