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Bursa'da 45 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da 45 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 45 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa'ya düzensiz göçmen taşıyan iki araç olduğu bilgisine ulaştı. Araçlarda yapılan kontrolde 45 düzensiz göçmen tespit edildi ve sürücüler gözaltına alındı. Göçmenler adli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan şüpheli olan sürücüler ise tutuklandı.

Bursa\'da 45 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
26.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:09
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Bursa'da polis ekiplerince 45 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu Anadolu illerinden Bursa'ya düzensiz göçmenlerin iki araçla taşındığı bilgisine ulaştı.

Kent girişinde önlem alan ekipler, durdurdukları araçlarda ülkeye yasa dışı yollarla giren 47 yabancı uyruklunun bulunduğunu belirledi.

Araçlardaki 45 düzensiz göçmeni kişi başı 1000 ila 3 bin dolara taşıdıkları öne sürülen yabancı uyruklu sürücüler S.E. (25) ve A.H.S'yi (33) gözaltına alan polis, araçlara el koydu.

Düzensiz göçmenler, haklarında adli işlemler yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

S.E. ve A.H.S. ise göçmen kaçakçılığı suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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