Bursa'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Mıknatıslı Boncuk Yuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Mıknatıslı Boncuk Yuttu

Bursa\'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Mıknatıslı Boncuk Yuttu

Bursa'da oyun oynarken mıknatıslı boncuk bilekliği yutan 5 yaşındaki E.E., acil ameliyata alındı. Bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkarılan çocuk, tedavi edilerek taburcu edildi. Uzmanlar, özellikle küçük çocuklara oyuncak olarak verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyardı.

02.12.2024 17:48  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, E.E. (5) isimli kız çocuğu, oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu. Acil operasyona alınan çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıslı boncuk çıkarıldı.

Kentte, E.E. adlı kız çocuğu, oyun oynarken ağzına götürdüğü mıknatıslı boncuklardan oluşan bilekliği yuttu. Ailesinin durumu fark etmesiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, tedaviye alındı. Tetkiklerde çocuğun bağırsağındaki mıknatıslı boncuklar tespit edilince, mide ve bağırsak delinmesi riskine karşı acil ameliyat kararı alındı. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Demirören tarafından yapılan operasyonla, çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkartıldı. Mıknatıs boncukların endoskopi yöntemiyle bağırsağından çıkarıldığı çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bu tarz vakalarda erken müdahalenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kaan Demirören, takı ve oyuncakların özellikle 5 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyardı. Mıknatıs, su maymuncuğu, saat pili gibi çocukların ilgisini çeken ve yutma riski barındıran nesnelerin, ortalıkta bırakılmaması ve çocuklardan uzak tutulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Demirören, "Son zamanlarda mıknatıslar, lityum iyon piller ve yüksek düzeyde emici cisimler önemli bir problem haline geldi. Bu cisimlerle alakalı çok sayıda olguyla karşılaşıyoruz. Hastamız da boncuk şeklinde, ufak da olsa kuvvetli çekim gücüne sahip, neodimin dediğimiz maddelerden oluşan mıknatısları yutmuş. Bu mıknatıslar, değişik sebeplerle toplumumuzda yaygın olarak bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı oyuncak olarak bulunuyor ve bu oyuncaklar da maalesef küçük çocukların ellerine rahatlıkla geçebiliyor. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara, bu tarz küçük cisimler verilmemeli. Üzerinde takı olarak kullanılmasını bırakın, etrafında bile olmaması gerekiyor" dedi.

'İLK 24 SAAT İÇİNDE MİDE YA DA BAĞIRSAKLARI DELMEYE BAŞLIYOR'

Birden fazla mıknatıs yutulması durumunda, mide ya da bağırsaklarda araya doku alıp, bir süre sonra o bölgeyi delmeye başladığını söyleyen Doç. Dr. Demirören, "Genelde ilk 24 saat içerisinde mide ya da bağırsakları delmiş bir şekilde bu vakalarla karşılaşıyoruz. Hastamızın şansı, bağırsaklarda yakalamamıza rağmen, bu mıknatısları endoskopiyle çıkarabilmemiz oldu. 38 adet boncuk şeklinde bir mıknatıs olduğunu gördük. Hastamızda delinme durumu olmadı. Şu anda sağlığına kavuştu ama bu durum çoğunlukla bu şekilde olmuyor. Maalesef bu mıknatıslar çok sayıda yutulduğu zaman, bağırsaklarda delinmeye yol açıp, ameliyatla çıkarılması gerekiyor. Ameliyatta yine hem karın duvarının kesilmesi, bağırsakların kesilmesi gibi zor ve komplikasyonlu işlemler şeklinde sonuçlara varıyor" diye konuştu.

Haber: Esra TÜRKER- Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Ameliyat, Hastane, Sağlık, Güncel, Çocuk, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Mıknatıslı Boncuk Yuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:57 Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11’leri açıklandı Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 19:11:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Mıknatıslı Boncuk Yuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.