Bursa'da 6 Kooperatife Hibe Desteği Protokol İmza Töreni - Son Dakika
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Bursa'da 6 Kooperatife Hibe Desteği Protokol İmza Töreni

Bursa\'da 6 Kooperatife Hibe Desteği Protokol İmza Töreni

Bursa'da Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES) projesi kapsamında, 6 kooperatife verilen hibe desteğinin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törende, KOOP-DES kapsamında 936 bin 149 lira hibe desteği almaya hak kazanan 5'i kadın 1'i sanat kooperatifi olmak üzere 6 kooperatif ile hibe sözleşmesi imzalandı. Kooperatifçiliğin merkezinde insan ve topluma hizmet anlayışı olduğunu dile getiren yetkililer, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve ekonomide aktif rol alması için desteklerin devam edeceğini belirtti.

27.05.2024 13:03
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Bursa'da Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES) projesi kapsamında, 6 kooperatife verilen hibe desteğinin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret Borsası binasında gerçekleşen törende, KOOP-DES kapsamında 936 bin 149 lira hibe desteği almaya hak kazanan 5'i kadın 1'i sanat kooperatifi olmak üzere 6 kooperatif ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Törende konuşan Bursa Vali Yardımcısı Sultan Doğru, imzalanacak sözleşmenin tüm kooperatiflere hayırlı olmasını diledi.

Kooperatifçiliğin merkezinde insan ve topluma hizmet anlayışı olduğunu dile getiren Doğru, "Kooperatfiçilik dayanışma ve hizmetin en güzel örneklerinden biridir. Kooperatifler, insan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluşlardır." dedi.

KOOP-DES projesi çerçevesinde ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere çeşitli destekler sağlandığını aktaran Doğru, şunları kaydetti:

"Özellikle makine ve ekipman alımları, yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evlerinin demirbaş eşya yatırımları, ürün, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle nitelikli personel istihdamlarına yönelik destekler verilmektedir. Devletimiz, kadınları ekonominin her alanında aktif hale getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Kadın kooperatiflerinin tarımdan hizmete, imalattan sanayi sektörüne kadar pek çok alanda faaliyet göstermelerini ve iç ve dış piyasalarda yer almalarını desteklemektedir."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır köyden kentleşen bir süreç yaşadığını belirterek, "Kadın emeğinin daha güçlü bir şekilde hissedilmesi adına güvenli ortamların oluşturulması gerekiyor. Bilhassa bu geçiş sürecinde kooperatiflerimiz önemli bir rol üstlendi. Kadınlarımızın Yıldırım ilçesi genelinde gördüğümüz kadarıyla bu anlamda oluşturdukları birlikler, kendilerini güvenli hissedebilecekleri, ev ekonomisine katkı sağlayabilecekleri, kendi annelik tecrübelerini paylaşabilecekleri özel ortamlar oldu." ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar da kadınların kooperatifler yoluyla güçlenmesi adına daha fazla üretim, istihdam ve ihracat olmasını temenni ederek verilen hibelerin hayırlı olmasını diledi.

İmza törenine AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, hibe desteği almaya hak kazanan kooperatiflerinin temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 6 Kooperatife Hibe Desteği Protokol İmza Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 6 Kooperatife Hibe Desteği Protokol İmza Töreni - Son Dakika
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