Bursa'da Arkeopark Turizmi, Özel Sektör İş Birliğiyle Güçleniyor

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi'nin kent turizmine güç katması ve dünya çapında tanınması amacıyla özel sektör temsilcileriyle iş birliklerini sürdürüyor.

Kentin, turizmden hak ettiği payı alabilmesi ve dünyanın önemli destinasyonları arasında yer alması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8500 yıllık geçmişiyle önemli bir tarihi birikime sahip Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi'nin geleceğine yönelik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Açık Hava Müzesi'ne katkı sunan kamu, akademi ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden Bursa'da özel sektörün kültürel mirasa sahip çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

"Aktopraklık'ta 2000'li yılların başında başlayan kazıda büyük mesafe alındı"

Bir kentin dünyayla sadece ekonomiyle rekabet edemeyeceğini, bilim, kültür ve sanatın da değerli olduğunu belirten Mehmet Yıldız, "Prof. Dr. Necmi Karul'un liderliğinde Aktopraklık'ta 2000'li yılların başında başlayan kazıda büyük mesafe alındı. Ardından çalışmalara ara verilmiş ve bekletilmiş. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de alana büyük önem veriyor. Başkanımızın talimatıyla tekrar çalışmalar başlatıldı. Misafirhane, kafeterya ve kadın dernekleri yerleşkesi belli bir noktaya geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Arkeofest'in, "Green Destinations" dünya ağına girdiğini de hatırlatan Yıldız, müzeyi tekrar aktif hale getirmek için çaba harcandığını dile getirdi. Müzede birçok etkinliğe ev sahipliği yapıldığını anlatan Yıldız, "8500 yıllık geçmişi olan Aktopraklık'ı yaşatmak için sanayi kuruluşlarıyla yapılan işbirliğini kıymetli buluyorum. Kente değer katmak hepimizin görevidir. Bunu yaparken insan hayatına dokunmak ve kültürel mirasa sahip çıkmak önemli" diye konuştu.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, güncel çalışmalar ve Aktopraklık'ın uluslararası sürdürülebilir turizm kriterleri doğrultusunda gerçekleştirdiği Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) başvuru sürecine ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda söz alan özel sektör temsilcileri ise kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir bir modelle gelecek kuşaklara aktarılması için desteklerini dile getirdi.

Aktopraklık kazılarına uzun yıllar başkanlık yapan Prof. Dr. Necmi Karul da açık hava müzesinin bilimsel geçmişini, arkeolojik önemini ve geleceğe yönelik potansiyelini aktardı.

Toplantının sonunda destekleri dolayısıyla Hasanağa OSB Başkanı Ömer Faruk Korun, Çevre İnşaat Ticaret ve Sanayi adına Cevdet Yüce, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret adına Ahmet Tuna Şakacı ve Mete Renklidağ, Şahterm Elektrikli Isıtıcılar Sanayi ve Ticaret adına İlknur Zafer, Cdmmobil Elektrikli Araç ve Akıllı Ulaşım Teknolojileri adına Ömer Emre Bayer'e plaket verildi.