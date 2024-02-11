Alkollü sürücü, lastik değiştiren gençlere çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Alkollü sürücü, lastik değiştiren gençlere çarptı: 1 ölü

Bursa'da alkollü sürücü İbrahim Ü., lastik değiştiren gençlere çarptı. Kazada Emir Faruk Ağa hayatını kaybederken, diğer iki genç ise yaralandı. İbrahim Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11.02.2024 16:14
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BURSA'da, otomobillerinin lastiğinin patlaması sonucu araçlarını sağ şeride çekip değişim yapmak isteyen 3 gençten Emir Faruk Ağa'nın (25) ölümüne neden olan alkollü sürücü İbrahim Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bugün Gemlik ilçesinde toprağa verilen Ağa'nın, arkadaşları lastik değiştirirken, yoldan geçen araçları telefonunun ışığını yakarak uyardığı sırada kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezinden İstanbul Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan 16 CRK 46 plakalı otomobilin lastiği patladı. Otomobildeki Emir Faruk Ağa, Serhat Kaplan ve Sinan Atahan, aracı emniyet şeridine çekip, reflektör koydu. Kaplan ve Atahan lastiği tamir etmeye başladı. İbrahim Ü. yönetimindeki 16 APE 719 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bekleyen Emir Faruk Ağa ile lastiği tamir eden 2 arkadaşına çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emir Faruk Ağa'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Serhat Kaplan ve Sinan Atahan, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Emir Faruk Ağa'nın cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin Emir Faruk Ağa'ya seyir halinde olan araçları olası bir kazaya karşı uyarmak için cep telefonunun ışığını yakarak tamir edilen aracın başında beklerken çarptığı öğrenildi. .

'HAYAT BURADA GÜZEL' DEDİĞİ KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Emir Faruk Ağa, Gemlik ilçesi Fevziye Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilirken, Ağa'nın 7 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ile toprağa verildiği mahalleyi tanıtarak, 'Burası çok güzel, çok serin, çok rahat. Hayat burada güzel. Biz de şimdi geldik köye. Çok güzel burası ya. Vallahi çok güzel burası ya serin serin. Horozlar bile ötüyor burada' dediği görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen İbrahim Ü.'nün 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki ifadesinde, '80-90'la gidiyordum. Bir anda önüme kırmızı bir araç çıktı. Son anda fark ettim. Ama manevra yapamadım' dediği öğrenilen İbrahim Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Alkollü sürücü, lastik değiştiren gençlere çarptı: 1 ölü
Kaynak: DHA

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