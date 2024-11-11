Bursa'da Anne Skandalı: Çocuk İsimli Kanal ile Uygunsuz Paylaşım - Son Dakika
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Bursa'da Anne Skandalı: Çocuk İsimli Kanal ile Uygunsuz Paylaşım

Bursa\'da Anne Skandalı: Çocuk İsimli Kanal ile Uygunsuz Paylaşım

Bursa'da N.K., oğlu adına açtığı kanalda uygunsuz içerik satarak incelemeye alındı.

11.11.2024 11:09
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BURSA'da, 3 yıl önce evlendiği S.A.'dan (27), 8 ay sonra boşanıp, velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın (2) adına açtığı sosyal medya kanalında, çektiği kendisine ait uygunsuz görüntüleri izlemek isteyenlere 5 bin lira abonelik ücreti karşılığı satan anne N.K. (23) hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Nilüfer ilçesinde oturan S.A. ile N.K., 2021'de severek evlendi. Çiftin, 8 ay süren evliliğinden 1 erkek çocuk dünyaya geldi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, oğulları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi. Boşanma davasının ardından S.A. Bursa'da kalırken, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten S.A., suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Oğlunun velayetini almak istediğini belirten S.A., "Eski eşim, oğlumun adını verdiği platformda cinsel içerikli paylaşımlar yapıyor. Burada kendi ismi kesinlikle geçmiyor. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K.'nin, cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum. Kendisi siteye katılmak isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti istiyor. Sapıkça paylaşımlar yapıyor. 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen hala benden nafaka alıyor. Oğlumun velayetinin ondan alınıp bana verilmesini istiyorum" dedi.

Oğlunun ileride bu görüntüleri izleyip psikolojisinin bozulabileceğini ifade eden S.A., "Çocuğumuz büyüdüğünde bana, 'O görüntülere neden izin verdin?' diye sorarsa ben ona nasıl bir yanıt vereceğim? Buradaki en büyük sorun, oğlumun bu içeriklerde gözükmesidir. Bu görüntüleri ve benim oğlumun isminin hiçbir yerde geçirilip paylaşılmasını istemiyorum" diye konuştu.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diye kendini savundu. N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETMİŞ

DHA'nın haberinin ardından, S.A. ile 9 Kasım'da görüşme yapıldığı ve mayıs ayında babanın şikayeti üzerine, anne ve çocuk İstanbul'da yaşadığı için, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden sosyal inceleme yapılmasının istendiği ve inceleme sonunda Danışmanlık Tedbiri Kararı verildiği kaydedilen açıklamada, bir kez daha inceleme talep edileceği vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Anne Skandalı: Çocuk İsimli Kanal ile Uygunsuz Paylaşım - Son Dakika

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