Bursa İtfaiyesi'nden İnegöl'deki Yangına Hızlı Müdahale

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde dün çıkan yangında mahsur kalan bir kişiyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde dün saat 18.30 sularında yangın çıktı. 7 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de binada mahsur kalan bir kişiyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.