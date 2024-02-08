Bursa\'da babasını ve annesini öldüren şüpheli: \'Babam özel hayatıma çok karışıyordu\'

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'BABAM ÖZEL HAYATIMA ÇOK KARIŞIYORDU'

Bursa'da babası Seyithan Yayaşit (64) ile annesi Zozan Yayaşit'i (69) pompalı tüfekle vurarak öldüren, olay yerinden yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) de boğazını bıçakla keserek öldüren Abdulsamet Yayaşit'in (29), 2 ay önce hapisten çıktığı ortaya çıktı. Daha önce bir pastanede garsonluk yaptığı belirtilen Yayaşit'in hapisten çıktığından beri işsiz olduğu ve sık sık ailesiyle tartıştığı öğrenildi. F.Y. (8) ve M.Y. (7) isimli 2 erkek çocuk babası Yayaşit'in 6 ay önce eşinden boşandığı ve ailesini öldürdüğü sırada yanında bulunan küçük oğlu M.Y.'nin de polis ekiplerince koruma altına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan Abdulsamet Yayaşit'in emniyetteki ilk ifadesinde; babasıyla sık sık tartıştığını öne sürerek "Babam özel hayatıma çok karışıyordu" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,