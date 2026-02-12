"Balık Sizden, Mazot Bizden"... Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçılara Mazot Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Balık Sizden, Mazot Bizden"... Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçılara Mazot Desteği

12.02.2026 14:55  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla sağladığı yüzde 100 hibeli mazot desteğinden balıkçıların da yararlanabileceğini duyurdu. Balıkçılar, 5 bin TL'lik destek için 1 Mart 2026'ya kadar başvuruda bulunabilecek.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi desteklemek ve artan girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla çiftçilere sağladığı yüzde 100 hibeli mazot desteğinden balıkçılar da yararlanabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yüzde 100 hibeli "Mazot Desteği" projesi üreticilerden yoğun ilgi görürken, balıkçılar da unutulmadı. 5 bin TL'lik mazot desteğinden faydalanmak isteyen balıkçılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden 1 Mart 2026 tarihine kadar başvurabilecek.

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, zor şartlar altında denize çıkan balıkçılara sağlanan mazot desteğinin önemli olduğunu belirterek tüm balıkçılar adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Balık Sizden, Mazot Bizden'... Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçılara Mazot Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:18:11. #7.11#
SON DAKİKA: "Balık Sizden, Mazot Bizden"... Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçılara Mazot Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.