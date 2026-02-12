"Balık Sizden, Mazot Bizden"... Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçılara Mazot Desteği

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi desteklemek ve artan girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla çiftçilere sağladığı yüzde 100 hibeli mazot desteğinden balıkçılar da yararlanabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yüzde 100 hibeli "Mazot Desteği" projesi üreticilerden yoğun ilgi görürken, balıkçılar da unutulmadı. 5 bin TL'lik mazot desteğinden faydalanmak isteyen balıkçılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden 1 Mart 2026 tarihine kadar başvurabilecek.

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, zor şartlar altında denize çıkan balıkçılara sağlanan mazot desteğinin önemli olduğunu belirterek tüm balıkçılar adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.