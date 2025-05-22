Bursa'da Balmumu Atatürk Heykeli Törenle Açıldı

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından hazırlanan balmumu Atatürk heykelini, Hünkar Köşkü'nde ziyarete açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla iş insanı Çetin Topal'ın katkıları ve Yılmaz Büyükerşen'in emekleriyle hazırlanan balmumu Atatürk heykelini, Hünkar Köşkü'nde düzenlenen törenle ziyarete açtı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükerşen, iş insanı Çetin Topal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Bozbey, Büyükerşen'in "hocaların hocası" olmasının yanında önemli bir sanatçı olduğunu söyledi. Eskişehir'i sanat eserleriyle donatan Büyükerşen'i her zaman örnek aldıklarını belirten Bozbey, büyük emek harcayarak hazırladığı eseri Bursa'ya kazandırmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bozbey, "Birçok projemizde Yılmaz Büyükerşen'i örnek aldık. Kendisinden öğreneceğimiz daha çok konu ve bilgi var. Eskişehir'e ve Türkiye'ye kattığınız değerlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

1844 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Hünkar Köşkü'nün, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir tarihe sahip olduğunu hatırlatan Bozbey, Atatürk'ün de köşke ilk olarak 1922 yılında geldiğini, köşkün Lozan'a giden heyetin belirlendiği toplantıya da ev sahipliği yaptığını anlattı.

Atatürk'ün Bursa ziyaretleri sırasında manevi kızı Sabiha Gökçen ile köşkte tanıştığını belirten Bozbey, şunları kaydetti:

"Kenti sanat öğeleriyle buluşturmalıyız"

"Sabiha Gökçen, duvarı aşıp Atatürk'ün yanına geliyor. Öksüz olduğunu, ancak okumak istediğini, hayalleri olduğunu anlatıyor. Atatürk, onu manevi evladı olarak kabul ediyor. Sonrasında Türkiye'nin ilk kadın pilotu oluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk buraya dört kez geliyor. Önemli kararların burada alındığını biliyoruz. Bu köşke sahip çıkmak, korumak, içindeki bilgiyi gelen misafirlerle paylaşmak bizlerin sorumluluğudur. Bu değerleri gelecek kuşaklara da doğru biçimde ulaştırmalıyız. Atamızın çok güzel bir sözü var. 'Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Onun için sanata önem vermeli, kenti sanat öğeleriyle buluşturmalıyız. Yılmaz Büyükerşen, bu konuda bize örnektir. Bursa olarak hocamızın izinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Heykeli yapan Yılmaz Büyükerşen'e, iş insanı Çetin Topal'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

"Heykel, bütün ölçümleriyle birebirdir"

Büyükerşen ise Eskişehir'de sanatsal çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bursa'dan heykel yapma teklifi alınca hemen kabul ettiğini belirten Büyükerşen, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, benim öğrencim. İş adamı arkadaşımız da gelip balmumu heykelinin Bursa'da olmasını isteyince 'Evet' dedim. Yeşil Bursa, Türk milletine Allah'ın lütfudur. Dağı, gölü, denizi, türbeleri var. Başkentlik yapmıştır. Allah, bu kadar çok vasıflarıyla bu şehri turizm için bulunmaz nimet olarak vermiş. Ancak geçmiş yöneticiler bir sanayileşme hevesine tutulmuş. Güzelim Bursa'yı sanayi şehri haline getirmişler. Gazi'ni ömrünün belirli kısımlarını geçirdiği şehirdir Bursa. İşin içinde Mustafa Bozbey ve Çetin Topal da olunca kendimi tutamadım. Heykel, bütün ölçümleriyle birebirdir. İnşallah Bursa, bununla ün yapar. Bursalı öğrenciler, umarım buradan yararlanır" diye konuştu.

Balmumu heykelin yapımına katkıda bulunan Topal, geçen aylarda Hünkar Köşkü'ne ziyarette bulunduğunu, mevcut Atatürk heykelinin mekana yakışmadığını söyledi. Daha sonra Büyükerşen'e ricada bulunduğunu anlatan Topal, "Bu talebimi memnuniyetle kabul etti. Güzel bir eseri Hünkar Köşkü'ne kazandırdık. Değerlerimize sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bozbey tarafından Büyükerşen'e ve Topal'a, günün anısına çiçek ve plaket takdim edildi. Bozbey ve beraberindekiler daha sonra Hünkar Köşkü'ne geçerek, balmumu Atatürk heykelini izlenime açtı.