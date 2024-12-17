BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın, hafif yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yalova- Bursa kara yolu Karsak Kavşağı otoban ayrımında meydana geldi. Orhangazi'den Bursa istikametine seyreden Adem T. (34) idaresindeki 16 HK 350 plakalı otomobil, otoban kavşağı girişinde, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla kontrolden çıkıp bariyere çarptı. Otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Bariyere Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?