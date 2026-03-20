Bursa\'da Bayram Namazı Ulu Cami\'de Kılındı

BURSA'da yaşayan pek çok kişi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, bayram namazını, 626 yıllık tarihiyle kentin önemli simgelerinden biri olan Ulu Cami'de kıldı.

Bursa'da bayram namazını kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren şehrin önemli tarihi simgelerinden biri olan ve 626 yıllık geçmişe sahip Ulu Cami'ye geldi. Kentte yaşayanlar, Ulu Cami'de namazı kılıp, Ramazan Bayramı'nı karşıladı. Kalabalığa ev sahipliği yapan Ulu Cami'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi şehrin büyük camilerinde de yoğunluk yaşandı. Namaz sonrası dualar edildi, ardından da cemaat bayramlaştı.